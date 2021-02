Jackson Martinez, antigo avançado do FC Porto e do Portimonense, falou da vitória da equipa de Sérgio Conceição sobre a Juventus na Liga dos Campeões e também do momento do Sporting de Ruben Amorim no campeonato, numa entrevista à Antena 1 numa altura em que se prepara para iniciar a carreira de treinador.

O avançado colombiano começou por falar da vitória do FC porto no jogo da primeira mão dos oitavos de final da Liga dos campeões. «É evidente que o jogo foi bem planificado e as coisas saíram bem. O FC Porto pressionou alto e isso deu a possibilidade de marcar dois golos e de ampliar o resultado. É normal que, depois do desgaste, na parte final do jogo, a Juventus tenha assumido mais a partida, mas, além de planificar bem a partida, o FC Porto conseguiu travar as principais peças deles e levar a vitória», começa por referir.

Uma vitória que, apesar de tudo, deixa a eliminatória em aberto para o segundo jogo, na perspetiva de Jackson. «Tudo é possível. É possível que o FC Porto passe, mas também é possível que a Juventus consiga o apuramento. Quem estiver em vantagem vai conseguir gerir melhor o jogo no decorrer do tempo. Ou seja, se o FC Porto conseguir ampliar a vantagem na eliminatória vai ajudar muito na segurança. Vai ser um jogo de detalhes. Se for a Juventus a marcar também vai criar desconforto ao FC Porto», destacou.

Quanto ao atual plantel do FC Porto, Jackson destaca o compatriota Luis Diaz, mas também o mexicano Tecatito Corona. «O Luís Diaz é um jogador que saiu da Colômbia diretamente para a Europa e para um clube com muita exigência e tem feito um excelente trabalho. Também gosto muito do Corona, é um dos jogadores mais completos do futebol português, se não mesmo mais completo. É muito hábil, pode jogar em várias posições e nunca sabes se vai utilizar o pé direito ou o esquerdo. É um jogador que qualquer equipa gostaria de ter», comentou.

Além de Diaz e Corona, Jackson destaca ainda a maturidade de Pepe e o potencial de Manafá, com quem chegou a jogar no Portimonense. «O Pepe para a idade que tem, pela forma como compete, é impressionante. O FC Porto fez uma grande contratação. Foi alguém que acrescentou maturidade, mas que está ao nível dos jovens que fazem muitos quilómetros. Destaco também o Manafá, um jogador que conheço bem porque joguei com ele, sei as capacidades que tem e sei que pode ainda dar mais», acrescentou.

Quanto ao campeonato, Jackson estava habituado a que o título fosse discutido entre FC Porto e Benfica, mas esta época há um intruso. «Agora é o momento do Sporting, chegou o momento do Sporting, mas mesmo com esta vantagem, já conhecemos casos de clubes que vão na frente e vão perdendo pontos, por isso acho que o FC Porto e o Benfica vão continuar fortes nesta luta e vão tentar encurtar esta vantagem. Só no final do campeonato é que se vai perceber em definitivo quem vai ser campeão, mas o Sporting está a fazer um bom trabalho», referiu.

Um primeiro lugar que Jackson atribui ao trabalho do treinador Ruben Amorim. «A segurança que transmite o treinador aos jogadores e a convicção que tem. Basta escutá-lo para percebe isso. Desde o primeiro dia em que pegou na equipa mostrou uma segurança admirável. Assumiu um grande compromisso, ainda com pouco tempo como treinador, para liderar um clube de grande exigência. Tens de ter carácter para tomar decisões difíceis que vão ajudar a equipa. Acho que ele tem transmitido isso para os jogadores e essa mudança deve-se ao trabalho que ele tem feito», comentou.

Além do FC Porto, Jackson Martínez também representou o Portimonense que, no próximo domingo, visita o Estádio de Alvalade. O avançado colombiano foi precisamente o último jogador da equipa algarvia a marcar ao Sporting. «O Portimonense tem uma equipa que pode continuar a crescer mais. Desejo que continuem a alcançar o principal objetivo que seria manter-se na I Liga e que consigam melhores resultados para que não fiquem até à última naquele sofrimento», destacou ainda o antigo goleador que se preparar para ser pai.