O treinador do Benfica, Jorge Jesus, em declarações na flash interview da BTV, após o empate frente ao FC Porto (1-1), em jogo da 31.ª jornada da Liga:

[Análise ao jogo] Bom jogo, com emoção e oportunidades. Foi sempre mais do Benfica, principalmente na última meia-hora. Fizemos o 1-0 e depois o FC Porto esteve melhor até ao final da primeira parte. Depois deu sempre mais Benfica, tivemos várias oportunidades de golo. O Pepe tem de ser expulso e não é expulso. Foram muitas decisões contra o que o Benfica fez no jogo. Quero dar os parabéns aos jogadores. Fomos à procura do 2-1, tivemos muitas bolas para isso. O árbitro poupou nitidamente o Pepe. Depois pusemos a bola em jogo e ele não deixou. São pequenos pormenores em que dá para ver para onde é que pende a balança. O FC Porto, depois do resultado do Sporting, jogava com dois resultados. Veio aqui à procura de somar um ponto. Não se pode dizer nada à equipa, tentámos tudo.

[Entrada de Darwin para a esquerda do ataque] Vi que ali estava o sítio certo para podermos entrar. Criámos muitos lances com o Darwin na esquerda. Sabia que o Taarabt ia empurrar a equipa para a frente. Os jogadores que entraram estiveram bem. Saímos daqui frustrados, sentimos que fomos melhores.

[Apoio dos adeptos] Isso é uma das coisas que me deixa muito triste, por causa dos adeptos. Estes são os verdadeiros adeptos, não estão lá só quando ganhamos. A equipa está a fazer uma segunda volta muito forte, mas estes adeptos mereciam a vitória hoje.»