FC Porto
Há 51 min
João Costa e a estreia pelo FC Porto: «É o sonho de uma vida»
Guarda-redes formado nos dragões estreou-se aos 30 anos
Guarda-redes formado nos dragões estreou-se aos 30 anos
João Costa, guarda-redes do FC Porto, em declarações aos jornalistas após o FC Porto-Santa Clara. Aos 30 anos, estreou-se pela equipa principal dos dragões:
«É um sentimento único. Para mim, é o sonho de uma vida. Foi um sonho que, mesmo distante, nunca larguei.»
Terminou o jogo com a braçadeira de capitão e substituiu Diogo Costa. Espera que ele continue no FC Porto?
«Sem dúvida. O Diogo é, para mim, um dos melhores do Mundo e um grande amigo e companheiro. Estou muito grato por partilhar o balneário com ele. Espero também tê-lo ajudado de algum modo a ser melhor guarda-redes.»
Sobre a importância de Farioli no título. O segredo...
«Foram as semelhanças que ele tinha connosco, depois do que o clube passou na época passada. Desde o primeiro momento que sentimos que tínhamos algo em comum.»
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TAGS: FC Porto Liga João Costa
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