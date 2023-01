João Mário, lateral do FC Porto, em declarações à Sport TV, depois da vitória sobre o Famalicão (4-1), no Estádio do Dragão, em jogo da 16.ª jornada da Liga:

[Apareceu em grande nível esta noite]

- Sim, estive bem, a equipa também esteve muito bem, como disse no jogo anterior, para fazer assistências é preciso alguém concretizar e hoje o Mehdi [Taremi] fez um excelente golo de cabeça, mas a equipa, no geral, esteve toda muito bem. Houve momentos em que também tivemos de sofrer, sem bola, mas fizemos um grande jogo. Três pontos importantes na nossa caminhada, é assim que queremos continuar.

[O FC Porto entrou muito focado no jogo]

- Sabemos que o Famalicão é uma equipa que gosta muito de jogar, tem jogadores que jogam bem à bola, sabemos que nos competia a nós pressionar ao máximo a sua forma de jogar, conseguimos desde o início impor o nosso futebol e marcar um golo cedo. Com o decorrer do jogo e fazendo cada vez mais golos, foi muito importante para a nossa vitória.

[Dá mais gozo jogar frente a um adversário que joga aberto?]

- Nós encaramos todos os jogos da mesma forma, é sempre para ganhar, para jogar bom futebol. Qualquer que seja o adversário, tentamos impor ao máximo o nosso jogo e tentamos criar oportunidades de golo, foi o que fizemos hoje. Conseguimos marcar quatro golos e podíamos ter feito muitos mais, o importante é a vitória e os três pontos.

[Numa jornada em que houve empate no dérbi, FC Porto sai daqui reforçado?]

- Não, preocupamo-nos sempre connosco. O campeonato ainda é muito longo, temos muitas jornadas para disputar e se continuarmos a este nível vamos ser muito felizes no final e vamos conseguir o nosso objetivo, que é sermos campeões nacionais.