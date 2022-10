O FC Porto foi derrotado pelo Benfica no Estádio do Dragão (0-1) e está agora a seis pontos do líder do campeonato, à 10.ª jornada.

Otávio falou na flash interview e Sérgio Conceição foi à sala de imprensa do recinto portista para responder apenas a uma pergunta, deixando o mote para o resto da temporada.

Nas redes sociais, alguns jogadores - não muitos - reagiram ao resultado desfavorável no clássico, prometendo um FC Porto a lutar pelo título nacional até ao fim.

Mehdi Taremi recorreu ao registo histórico, já depois de uma atitude que deu que falar no final do encontro: «Somos Campeões. Lembrem-se: nos últimos 20 jogos, 11 vitórias, apenas 3 derrotas e 6 empates Vamos dar luta!»

«Contra tudo e contra todos, orgulho nesta família, juntos como sempre, vamos lutar até ao fim», escreveu Galeno, na linha da mensagem de Otávio: «Seguimos juntos. Cabeça levantada e seguir que ainda há muito campeonato.»