O jogo-treino entre FC Porto e Arouca terminou com alguma confusão no relvado, adiantou a imprensa desportiva e confirmou o Maisfutebol.



Segundo foi possível saber, a partida terminou ligeiramente mais cedo do que o previsto depois de um desentendimento entre um jogador portista e outro dos arouquenses.



Quando o encontro foi dado por concluído, os campeões nacionais venciam por 4-0: Gabriel Veron e Bernardo Folha marcaram na primeira parte e Toni Martínez bisou na etapa complementar.



O FC Porto, segundo classificado da Liga, vai gozar de três dias de folga antes de prosseguir a preparação para o jogo contra o Portimonense, agendado para dia 2 de abril, no Dragão. Por seu turno, o Arouca, a equipa sensação da Liga 2022/23, tem o próximo encontro agendado para o dia 3 de abril em Vila Nova de Famalicão.