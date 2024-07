Jorge Costa, novo diretor para o futebol do FC Porto, representou o clube no 'Kick-Off' da Liga de Clubes, realizado no Convento do Beato, em Lisboa, neste domingo. Costa abordou o embróglio em torno de Cardoso Varela, jovem extremo de 15 anos com quem o FC Porto não conseguia contactar e que terá assinado por outro clube.

Em resposta ao Maisfutebol, o dirigente foi sucinto e quis esvaziar a polémica, dizendo que Cardoso Varela é um jogador de quem o FC Porto gosta: «Relativamente a ele, estamos a tomar as medidas necessárias, é um jogador com quem gostávamos de contar. Não posso adiantar mais.»

O empresário de Cardoso Varela, Faustino Gomes, esclareceu ao Maisfutebol, nesta quarta-feira que não raptou o jovem futebolista do FC Porto. O clube terá feito uma queixa junto da FIFA devido ao desaparecimento do atleta.

«O Cardoso Varela depois do Europeu esteve no Casa do Dragão e ia para escola fazer os exames, não foi raptado, como dizem os jornais. Em nenhum momento o meu nome esteve oficialmente no contrato com o FC Porto. Sempre foi a família que assinou. Ficou provado perante as autoridades competentes que não houve rapto, mas sim que tudo foi feito com o consentimento da família», referiu.

Cardoso Varela participou recentemente no Euro Sub-17, estando em evidência pela seleção portuguesa.