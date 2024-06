Jorge Costa anunciou esta segunda-feira que fechou um ciclo «memorável», depois de ter garantido a promoção do AVS SAD, e dá inicio agora a uma nova etapa na carreira, como diretor para o futebol do FC Porto

«Este domingo marcou o fim de uma época memorável e o final do meu percurso como treinador. Estou imensamente grato por ter concluído esta etapa com uma equipa tão extraordinária», começa por destacar o antigo internacional numa publicação nas redes sociais.

Um final de ciclo histórico que ficou fechado, no domingo, com o triunfo sobre o Portimonense que abriu as portas da Liga ao AVS SAD. «Conseguimos a tão desejada subida à Primeira Liga. Superámos obstáculos e crescemos juntos, formando uma verdadeira família dentro e fora de campo. Aos jogadores, a minha profunda gratidão. A vossa dedicação, talento e espírito de equipa foram fundamentais para o nosso sucesso. À estrutura do AVS SAD, o meu sincero agradecimento pelo apoio constante. À minha equipa técnica, agradecer por todo o compromisso e pela amizade diária», prossegue o antigo central.

Jorge Costa vira depois a página para as novas funções que vai exercer no FC Porto. «É com um sentimento de dever cumprido que encerro este ciclo. Tivemos a qualidade, caráter e espírito de grupo para tornar este momento realidade. Desejo a todos o maior sucesso nos vossos próximos desafios. Ontem foi dia de celebrar, e hoje começo uma nova etapa na minha carreira. Obrigado por tudo», destacou ainda.