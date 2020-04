Lucho González, André Castro e Kelvin reencontraram-se no «FC Porto em casa» e recordaram as épocas que passaram nos dragões, com especial incidência sobre a de 2012/13.



Recorde-se que os azuis e brancos sagraram-se campeões em Paços de Ferreira, na última jornada, uma semana após terem batido o Benfica com um golo do brasileiro nos descontos.



O extremo do Avaí revelou que esteve perto de ser emprestado durante essa temporada depois de ter sido apanhado a conduzir sem carta.



«Nunca contei isto, mas acho que o Lucho e o Castro devem lembrar-se. Estava a viver um momento conturbado fora do campo. Fui apanhado sem carta e fiquei três horas preso. O Antero chamou-me a uma sala e deu-me uma dura. Ficou puto comigo. Desci para a equipa B e fiquei uma semana de castigo. Voltei precisamente contra o Sp. Braga e nesse dia o meu empresário estava a resolver a minha situação. Ia ser emprestado e a verdade é que não estava muito feliz, porque não tinha oportunidades», disse.



A verdade é que tudo mudou. Varela lesionou-se na semana que antecedeu a partida frente aos bracarenses e Kelvin ganhou um lugar nos convocados, acabando por substituir Lucho González à entrada para o quarto de hora final.



«O Varela lesionou-se e tive de ir para o banco. Depois o Vítor Pereira meteu-me do nada. Não esperava entrar, mas pensei 'beleza, vamos lá'. E acabei por fazer dois golos. No final o Antero disse: 'ia deixá-lo sair, mas assim não dá'. Esse jogo ficou marcado, colocou a minha confiança em cima», contou.



Kelvin ganhou um lugar no plantel e acabou por ser decisivo praticamente um mês depois.