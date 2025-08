A Liga reagiu em comunicado à morte de Jorge Costa, antigo jogador do FC Porto e atual diretor de futebol dos dragões.

«O falecimento de Jorge Costa apanhou-nos a todos de surpresa. Lamento profundamente o falecimento de uma das figuras mais emblemáticas do nosso futebol e do FC Porto. A sua paixão, liderança e dedicação ao jogo deixarão uma marca eterna. Perdi um amigo e uma pessoa por quem tinha uma sincera e muito grande estima pessoal e profissional. Neste momento de dor, endereçamos as mais sentidas condolências à sua família, aos seus amigos e a toda a estrutura do FC Porto», referiu o presidente do organismo, Reinaldo Teixeira.

«Toda a equipa da Liga Portugal se junta ao luto dos Portistas, em particular, e dos adeptos em geral», finalizou.

Internacional português por 50 ocasiões, o central representou o FC Porto entre 1992 e 2005, com uma interrupção na segunda metade da temporada 2001/02. Em Portugal vestiu também a camisola do Penafiel e Marítimo.