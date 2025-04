O FC Porto regressa à Reboleira na noite deste sábado, a propósito da 31.ª jornada da Liga. Para a visita ao Estrela da Amadora, Martín Anselmi não convocou Tiago Djaló, nem Otávio, face à polémica saída noturna desta semana. Além disso, na antevisão a este encontro, o treinador dos dragões apontou a nova titularidade de Zé Pedro, em detrimento de Nehuén Pérez.

De resto, a outra novidade no “onze” dos portistas vai estar na baliza, com Cláudio Ramos a render o lesionado Diogo Costa. No boletim clínico dos portistas constam também os nomes de Vasco Sousa e Grujic. Por sua vez, Gonçalo Borges cumpre suspensão.

Quanto ao Estrela, Nilton Varela e Fábio Ronaldo continuam a recuperar de lesão. Nota para o reencontro entre o guardião João Costa com o clube de formação, no qual integrou a equipa principal em 2016/17.

Consulte os onzes prováveis para este encontro na galeria associada.

O Estrela-FC Porto está agendado para as 20h30 deste sábado, vai contar com arbitragem de David Silva e é para acompanhar, ao minuto, no Maisfutebol.