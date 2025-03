O FC Porto visita o Estoril na tarde deste domingo, em encontro da 27.ª jornada, com a ambição de igualar o Sp. Braga e, assim, retomar o 3.º lugar da Liga.

Para esta viagem, Martín Anselmi não conta com os lesionados Cláudio Ramos, Grujic e Vasco Sousa, três habituais suplentes. Do outro lado, o Estoril lamenta a ausência do experiente guardião Joel Robles, que recupera de lesão.

Consulte os onzes prováveis na galeria associada.

O Estoril-FC Porto está agendado para as 18h deste domingo, conta com arbitragem de Hélder Malheiro e é para seguir, ao minuto, no Maisfutebol.