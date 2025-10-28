O penálti convertido em Moreira de Cónegos aproximou Samu dos melhores marcadores do campeonato, uma vez que o espanhol do FC Porto leva seis golos em oito jornadas disputadas, igualando Clayton (Rio Ave), Pote (Sporting) e Jesús Ramírez (Nacional).

No topo desta lista, de forma isolada, segue Pavlidis, avançado do Benfica que marcou oito golos em nove rondas. Na perseguição surgem Pablo (Gil Vicente) e Luis Suárez (Sporting), com sete golos.

A título de curiosidade, Alberto Costa (FC Porto) e Dinis Pinto (Moreirense) lideram nas assistências (cinco), com André Luiz (Rio Ave), Pote (Sporting), Lelo (Sp. Braga) e João Carvalho (Estoril) em segunda linha com quatro assistências.

Consulte a lista de melhores marcadores do campeonato.

Oito golos: Pavlidis (Benfica).

Sete golos: Pablo (Gil Vicente) e Luis Suárez (Sporting).

Seis golos: Samu (FC Porto), Clayton (Rio Ave), Pote (Sporting) e Jesús Ramírez (Nacional).

Cinco golos: Schettine (Moreirense).

Quatro golos: Trezza (Arouca) e André Luiz (Rio Ave).