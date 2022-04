O FC Porto viu chegar ao fim o ciclo de invencibilidade no campeonato, neste domingo em Braga.

O novo recorde de invencibilidade em Portugal ficou fixado pela equipa de Sérgio Conceição em 58 jogos, mais dois do que o anterior máximo, que pertencia ao Benfica de John Mortimore e tinha sido fixado em 1978.

Esta é, obviamente, a primeira derrota do FC Porto neste campeonato e impede Conceição de repetir o feito de André Villas-Boas, que em 2010-2011 foi campeão invicto pelos dragões.

Os dragões mantém a liderança da Liga, com 82 pontos, mais nove do que o Sporting, que joga nesta segunda-feira com o Boavista no Bessa.