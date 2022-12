Mehdi Taremi subiu nesta quarta-feira ao topo da lista de melhores marcadores da Liga.

O hat-trick do avançado do FC Porto ao Arouca permitiu-lhe igualar Gonçalo Ramos, do Benfica, ambos com nove golos.

O espanhol Fran Navarro, do Gil Vicente, segue no encalço da dupla, com oito golos.

Lista de melhores marcadores:

9 Golos:

Gonçalo Ramos (Benfica)

Mehdi Taremi (FC Porto)

8 Golos:

Fran Navarro (Gil Vicente)

7 Golos:

Pedro Gonçalves (Sporting)

6 Golos:

João Mário (Benfica)

Rafa (Benfica)

Evanilson (FC Porto)

Aziz Yakubu (Rio Ave)