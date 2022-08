O primeiro Clássico da Liga entre FC Porto e Sporting vai ter lotação esgotada.

Segundo os campeões nacionais, já não bilhetes para o jogo marcado para as 20h30 do próximo sábado. São, por isso, esperadas cerca de 50 mil pessoas no recinto portista.



Refira-se que os últimos bilhetes foram colocados à venda esta sexta-feira pelos azuis e brancos, acabando por esgotar rapidamente.



O embate entre FC Porto e Sporting vai ter arbitragem de Nuno Almeida e poderá ser seguido AO MINUTO no Maisfutebol.