Luis Díaz, jogador do FC Porto, em declarações à Sport TV após o empate em casa do Marítimo:



«Fizemos um grande jogo, apesar de não sairmos com a vitória. Falhámos muitos golos, tivemos muitas oportunidades na primeira parte. Foi por aí. O golo deles em cima do intervalo foi penalizador. Chegaram uma vez [à baliza] e marcaram. Temos de preparar bem o que aí vem.»



«Não sei [quem fez o golo]. Tanto faz, na verdade. Não vi se a bola entrou na baliza ou não.»