Luis Díaz em declarações à Sport TV, depois de ter estado em particular destaque na goleada do FC Porto ao Moreirense (6-1), com a participação em quatro dos seis golos do campeão.

- Foi um jogo muito forte, já sabíamos que ia ser difícil, apesar de já sermos campeões. De nada valia chegar agora aqui e relaxarmos, fizemos um grande segundo tempo e vencemos, que é o mais importante.

[Surpreendido com o resultado?]

- Não. Tínhamos de conseguir um bom resultado, queríamos ganhar para continuar a ganhar confiança. Ainda nos faltam alguns jogos, incluindo a final da Taça de Portugal.

[Como está a ser sua primeira experiência na Europa?]

- Fico muito feliz com esta primeira experiência, sempre sonhei com isto, estou muito contente.

[Em algum momento teve dúvidas de que estaria aqui hoje a festejar?]

- Não, foi sempre tranquilo. Agora temos de celebrar, estamos muito contentes, mas não podemos relaxar para o jogo que vem.