O Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) decidiu abrir um processo disciplinar a Luís Gonçalves, administrador da SAD do FC Porto, pelos factos ocorridos no Clássico com o Sporting, da 31.ª ronda da Liga.



Lembre-se que após o apito final, o dirigente portista alegadamente pontapeou um membro do Conselho Diretivo do Sporting que estava na tribuna presidencial do Dragão e empurrou e ameaçou de morte outro elemento da comitiva leonina.



O emblema de Alvalade avançou com uma participação disciplinar contra Luís Gonçalves e o caso está agora sob análise da Comissão de Instrutores.