Declarações de Francesco Farioli, treinador do FC Porto, em conferência de imprensa, após a vitória por 4-0 na 7.ª jornada da Liga, em Arouca.

Menos um em campo, mas mais três golos.

«Foi um jogo onde provámos o fogo e o desejo que temos dentro de nós. Quando ficámos com menos um, conseguimos elevar a exibição. Com bola, a forma como fizemos o 2-0 foi fantástica, da forma como os jogadores se conectaram, como compensaram o facto de estarmos com menos um, gerindo o espaço livre para progredir.»

«Também gostei como defenderam, com espírito até final. No último minuto, três ou quatro jogadores fizeram-se à bola para evitar um remate. Este é o espírito certo e os jogadores merecem celebrar, mas até ao Dragão. Lá teremos de desligar e preparar o jogo com o Estrela Vermelha.»

Francisco Moura e Zaidu marcaram pela primeira vez nesta época.

«Diz muito da contribuição que cada um traz para o campo. Se olharmos para o golo em Salzburgo, a ação começa com pressão do Deniz Gül, uma recuperação do Francisco Moura, um passe do Rodrigo Mora, um toque do Martim Fernandes e o remate do William Gomes – cinco jogadores que entraram.»

«Prefiro jogar com 11, mas, por vezes, o futebol leva a que se jogue em inferioridade. Mais do que tática, é uma questão de mentalidade. A equipa deu provas do que consegue fazer.»

