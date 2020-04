Wilson Manafá, a cumprir a segunda temporada no Dragão, recordou esta sexta-feira, em declarações à FC Porto TV, o golo que marcou na vitória sobre o Santa Clara (2-0) e manifestou o desejo que a competição regresse o mais rápido possível.

O lateral contratado ao Portimonense abriu caminho, no início de março, à vitória do FC Porto sobre o Santa Clara (2-0), nos Açores, no jogo que permitiu à equipa de Sérgio Conceição ultrapassar o Benfica e chegar ao topo da classificação.

«Um golo é sempre um momento único. Já andava à procura do golo há algum tempo, só que não aparecia. Apareceu neste jogo, numa fase importante, porque subimos do segundo para o primeiro lugar, onde merecemos estar. Foi um momento feliz», lembrou Manafá, que se mostrou ainda muito ansioso com o regresso da competição, suspensa devido à pandemia da covid-19.

O portista falou da concorrência interna por um lugar na equipa e revelou-se muito satisfeito com a época, mantendo sempre o foco no regresso. «Há muita concorrência, como o Corona e o Alex Telles, que são belíssimos jogadores e com quem me dou bem pessoalmente. Mas tento sempre dar o meu máximo nos treinos para melhorar e para, quando chegar os jogos, corresponder. Estou feliz com a temporada e quero continuar assim. Agora trabalho noutras condições, mas sempre focado no regresso», acrescentou.

Manafá está a cumprir o distanciamento social aconselhado pelo FC Porto, na sequência da propagação da covid-19, e explicou como tem sido o dia a dia durante o isolamento. «Não faço grandes coisas. Treino de manhã, depois almoço e vou jogar Playstation ou fico a conversar com a minha namorada. O dia vai passando assim. Não sou muito de ler, sou mais de jogos virtuais. É assim que passo a maior parte do tempo», contou ainda.