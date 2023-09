Iván Marcano foi operado com sucesso, esta terça-feira, em Madrid, e regressa já na quarta-feira ao Porto para iniciar o longo processo de recuperação.

O central de 36 anos, que tinha sofrido uma rotura de ligamentos no jogo com o Estrela, no passado dia 15, foi submetido a uma «intervenção cirúrgica para ligamentoplastia do ligamento cruzado anterior do joelho direito».

A operação decorreu na capital espanhola sob a liderança do Dr. Manolo Leyes Vence e, segundo revela o clube, «decorreu sem intercorrências».

O FC Porto informa ainda que Marcano vai regressar já esta quarta-feira ao Porto para «iniciar o processo de recuperação».

Esta é a segunda vez que central espanhol faz uma rotura de ligamentos no joelho. A última, em maio de 2020, obrigou a uma paragem competitiva a rondar os sete meses.