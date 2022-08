Agustin Marchesín publicou uma mensagem de despedida do FC Porto na qual agradece «de coração» aos três anos que passou no clube, fazendo alusão aos «momentos incríveis» que passou com os companheiros, equipa técnica, staff, sem deixar de fazer uma referência especial ao «senhor» presidente.

OFICIAL: Marchesín deixa FC Porto e assina pelo Celta

«Querido Porto grandíssimo Porto, agradeço de todo o coração estes 3 anos passados. Aos meus companheiros com quem passei momentos incríveis que ficaram gravados na minha memória, à equipa técnica com quem aprendi muitíssimo e à qual estou muito agradecido, a essa bonita massa associativa que torna este clube gigante, aos funcionários e ao staff em geral por estarem sempre à disposição do que precisávamos, ao SENHOR presidente e direção pelo trato e respeito proporcionado nestes meus anos no Porto», começa por enunciar o guarda-redes.

O internacional argentino recorda depois os títulos que conquistou no Dragão. «Saio com 6 títulos conquistados que para qualquer jogador é um sonho muito grande e com o recorde histórico de jogos sem sofrer golos num clube com tanta história. Agradeço de todo o coração pelo carinho que ofereceram a toda a minha família e a mim. Muito obrigado!!! Aqui têm mais um adepto a torcer por vocês onde quer que esteja!!! Força Porto», acrescentou ainda.