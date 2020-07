Declarações do guarda-redes do FC Porto, Agustín Marchesín, no relvado do Estádio do Dragão, à SportTV, após a vitória por 2-0 ante o Sporting no duelo da 32.ª jornada da I Liga, que garantiu o título nacional aos portistas:

«Estou muito contente, acho que a equipa tem uma união grande e forte. Contente de estarmos todos juntos a festejar. Os adeptos, na rua, no hotel, estiveram sempre connosco. Jogávamos longe e estiveram sempre connosco, a respeitar as normas de segurança, foi um fator importante.»

«Estou feliz, agora temos de continuar a trabalhar, temos um jogo importante com o Benfica, queremos sempre mais. O FC Porto quer sempre mais e temos um jogo importante à frente. Agora, obviamente, festejar.»

[Recuperação de sete pontos de desvantagem para o Benfica, que imperou da 17.ª à 19.ª jornada:] «Acreditávamos muito, sabíamos que tínhamos de os defrontar e que ia ser um jogo muito importante.»