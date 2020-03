Marchesin tem saudades dos treinos conjuntos e, num vídeo publicado pelo FC Porto, explica como tem procurado manter a forma e, ao mesmo tempo, entreter o filho, neste período difícil de isolamento.

«Treinar em casa, sozinho, é muito diferente. Procuro aproveitar o tempo para estar com o meu filho, treino com ele e com a minha esposa, procuramos integrar o meu filho no meu trabalho, para ele também passar o tempo. Para ele é estranho estar longe dos amigos, por isso procurámos passar mais tempo com ele», começa por contar.

Apesar de tudo, o guarda-redes argentino dá conta que sente falta do trabalho com os companheiros. «Sinto falta dos treinos, de estar com os meus companheiros, mas procuro aproveitar ao máximo o tempo para depois voltar na melhor forma possível, para voltar com a mesma vontade e ambição que sempre nos caracterizou», acrescentou.