O relatório do delegado da Liga presente no V. Guimarães-FC Porto do último domingo, que ficou marcado pelos insultos racistas a Marega, menciona que o árbitro falou em não reatar o jogo, segundo conseguiu saber o Maisfutebol.

Desta forma, o relatório do delegado diz que aos 23 minutos da segunda parte o jogo foi interrompido para ser prestada assistência a um jogador da equipa visitante.

Ora nessa altura o árbitro se aproximou do delegado para lhe transmitir que estava a ouvir insultos vindo do público da bancada nascente.

«O árbitro Luís Godinho considerou que eram insultos de carácter racista, nomeadamente uh, uh, uh, dirigidos ao jogador Marega», pode ler-se.

«O árbitro relatou ao delegado da Liga que o jogo não seria reatado enquanto não acabassem aqueles apupos e que podia ser feito um aviso público através da instalação sonora do estádio, o que acabou por não ser necessário.»