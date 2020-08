O avançado do FC Porto entrou numa vídeochamada com Brahimi e levou o argelino para o meio da festa portista, ainda no relvado do Estádio Cidade de Coimbra, no final da vitória sobre o Benfica.

A festa dos antigos companheiros por ver Brahimi foi enorme, obviamente, não faltaram pedidos para que o argelino voltasse ao clube e o Instagram inundou-se de mensagens de adeptos a reclamar o tão ansiado regresso do extremo africano.

Entre as conversas com os antigos companheiros, destaque para a garantia de Marega. «Nós somos melhores e fomos melhores», referiu o maliano, enquanto Brahimi parabenizou sobretudo Mbemba: «Tu és o chefe, tu és o chefe. Parabéns, tu mereces», disse-lhe.