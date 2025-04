Martín Anselmi deixou apenas Otávio e Tiago Djaló fora da convocatória para o jogo deste sábado, na Reboleira, diante do Estrela da Amadora, mas chamou os restantes jogadores que estão sob a alçada disciplinar do clube, na sequência do polémico jantar.

Otávio continua afastado dos treinos, bem como Tiago Djaló, central emprestado pela Juventus, que está mesmo fora das contas de Anselmi até ao final da corrente temporada, mas Nehuén Pérez, Danny Namaso, Samu, Martim Fernandes e William Gomes, todos sob alçada disciplinar do clube, podem vir a ser opção para o jogo da 31.ª jornada da Liga.

Entre os 21 eleitos por Anselmi, destaque para o regresso de William Gomes que tinha falhado o último jogo, com o Famalicão, devido a problemas físicos. Em sentido contrário, Diogo Costa, que se lesionou a meio da semana, também está fora desta lista.

O FC Porto defronta o Estrela da Amadora, no Estádio José Gomes, às 20h30 deste sábado.