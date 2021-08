O relvado do estádio dos Barreiros ficou automaticamente interditado depois de ter recebido nova nota negativa.

O Manual de Licenciamento da Liga refere que «no caso de um relvado ser avaliado por duas vezes, numa sequência de três jogos, com a nota de 2 valores, ou uma vez com a nota de 1 valor, fique imediata e preventivamente interdito para qualquer uso, até à realização de uma vistoria».

Na ficha de jogo do Marítimo-FC Porto, deste domingo, o relvado surge com uma nota de 1,67, a segunda nota negativa, em jogos de campeonato, depois de a receção ao Sp. Braga ter recebido 2,06.

Esta classificação é definida através de avaliação de árbitro, delegado da Liga e dos responsáveis no Match Center.



Assim, e conforme indica o manual, haverá agora lugar a uma vistoria, por parte de uma Comissão Téncica, no prazo de dois dias úteis a contar de domingo: ou seja ,a vistoria ocorre entre esta segunda e terça-feira.



Essa vistoria «determinará as medida a adotar» pelo Marítimo, neste caso, «para assegurar a recuperação do relvado para condições condizentes com, pelo menos, a avaliação de 3 valores».

A Comissão Técnica pode, depois, recomendar várias medidas, cumulativas ou não: «interdição do uso do relvado para treinos, interdição do uso do relvado em jogos de qualquer competição, suspensão da autorização de utilização do recinto desportivo no âmbito das competições profissionais, cessação da autorização do recinto desportivo no âmbito das competições profissionais».

Desde início da época, os clubes podem indicar um estádio secundário, como alternativa, caso aquele que queiram utilizar não esteja de acordo com as condições regulamentares da Liga. O Marítimo, que ainda será notificado pela Liga, não indicou, até à data, qualquer recinto alternativo, embora o possa ainda fazer. Caso seja necessário, é preciso que esse estádio cumpra os requisitos para a I Liga, ou seja, não só a questão relacionada com o relvado, mas também com outras, como por exemplo iluminação e condições para o VAR.

A Liga tem desde início de temporada o estádio de Leiria aprovado e designado como alternativa, caso os clubes não encontrem alternativa própria.