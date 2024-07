A presença de jornalistas portugueses em Bad Tatzmannsdof, na Áustria, a acompanhar o FC Porto, suscitou a curiosidade do canal de televisão ORF que fez uma reportagem na pequena localidade e acabou por contar com um exclusivo de Marko Grujic que deu conta dos preparativos para a nova temporada.

O jogador sérvio começou por destacar a mudança de treinador e a ascensão de Vítor Bruno ao comando técnico da equipa. «Vítor Bruno conhece o grupo, não sei se sabem, ele agora é o treinador principal. Está a tentar fazer coisas diferentes em relação aos últimos anos, coisas que, provavelmente, teriam tido mais sucesso na conquista de mais pontos. Portanto, até agora tem sido um trabalho muito, muito bom, tanto na Áustria, como em Portugal. Mas os jogos são o mais importante, portanto, estamos ansiosos por eles», começou por contar.

Quanto aos objetivos para a nova temporada. «Os objetivos são sempre os mesmos neste clube. Ambicionamos ser campeões, conquistar todos os títulos que forem possíveis, todas as taças que disputarmos. Por isso, estamos a preparar-nos da melhor forma para começar a ganhar desde o nosso primeiro jogo, a 3 de agosto, frente ao Sporting, na Supertaça. Neste clube só ganhar é suficiente», destacou.

O médio sérvio abordou ainda a forma como está a decorrer o estágio na Áustria. «É tudo muito bom. Estamos contentes com as condições, temos todas as possibilidades de fazer um bom trabalho e um bom estágio para nos prepararmos para a época. O tempo está bom, o sol brilha, por isso estamos felizes neste momento», referiu.

Grujic insistiu nas condições meteorológicas, num estágio em que o FC Porto tem trabalhado com temperaturas próximas dos trinta graus, pouco habituais naquela região da Europa. «Não nos podemos queixar. Desde que não haja chuva forte ou uma tempestade, está bom. Treinamos um pouco mais cedo, por volta das 9h30, ainda não está tanto calor, mas estamos a fazer o nosso trabalho e um bom estágio até agora», acrescentou.

O FC Porto já venceu o Austria de Viena, por 3-1, e, esta terça-feira, vai defrontar outra equipa austríaca, o Sturm Graz. «É interessante ver como são as equipas da Áustria. Será certamente difícil para nós. O tempo está quente, mas estamos a fazer o nosso trabalho e a fazer um bom estágio até agora», destacou ainda.