O FC Porto comunicou que Martim Fernandes sofreu uma lesão no ligamento colateral externo do joelho esquerdo, estando por isso entregue ao departamento médico dos azuis e brancos.

O jovem lateral saiu de maca pouco depois do início da segunda parte da vitória do FC Porto sobre o V. Guimarães por 3-0 no arranque da Liga.

Na mesma nota, os azuis e brancos não detalharam o tempo de recuperação previsto para Martim Fernandes, que será sempre algo prolongado (semanas), mas a lesão é debelável através de tratamento conservador, não obrigando, por isso, à realização de uma intervenção cirúrgica.

Além de Martim Fernandes, Francisco Moura é o outro jogador do FC Porto entregue ao departamento médico. O lateral-esquerdo já evoluiu para treino condicionado.

