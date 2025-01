Martín Anselmi ainda está na Cidade do México. O treinador foi filmado ainda na capital mexicana a embarcar, mas a verdade é que o voo que tinha como destino Madrid, está muito atrasado e dificilmente o treinador chegará a tempo da ligação para o Porto esta sexta-feira.

Anselmi chegou ao aeroporto da Cidade do México por volta das 20h00 locais, mas pouco depois de ter chegado, foi informado que o voo estava atrasado em, pelo menos, sete horas e que não levantaria voo antes das 6h25 locais, correspondente às 13h25 de Portugal.

Anselmi espera no aeroporto da Cidade do México (imagem: ESPN)

Com uma viagem estimada em pouco mais de dez horas, o treinador argentino vai, com certeza, falhar a ligação da capital espanhola ao Porto, uma vez que o último voo de Madrid-Porto está marcado para as 20h00.

Segundo a imprensa mexicana, Martín Anselmi ainda procurou outra forma para viajar mais cedo, mas foi informado que aquele voo seria o único para Madrid previsto para esta manhã.

Os jornais mexicanos também dão conta que alguns elementos da equipa técnica de Martin Anselmi já abandonaram o aeroporto e regressaram a casa de táxi, mas o treinador argentino continua a aguardar pela viagem, sem nunca tirar os olhos do telemóvel (veja a foto associada).

Recordamos que o treinador, quando chegou ao aeroporto, disse aos jornalistas que tinha sido informado a propósito de um acordo entre os clubes, mas o Cruz Azul já veio a público negar a existência de qualquer acordo e exige que o treinador cumpra as suas obrigações contratuais.