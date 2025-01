Martín Anselmi diz que está «tranquilo» e nada «ansioso» na véspera da estreia como treinador do FC Porto e a poucos minutos de começar o terceiro treino no Olival, antes de rumar a Belgrado, onde, na quinta-feira, vai defrontar os israelitas do Maccabi Telavive.

«Ansioso não é a palavra certa porque tenho de estar tranquilo, focado no plano de jogo. Procurámos nestes poucos dias ir passo a passo. No primeiro dia procurámos recuperar os jogadores porque tinham vindo de um jogo, trabalhámos com os outros. No segundo dia procurámos passar aos jogadores alguns conceitos ofensivos, hoje vamos tratar da posse de bola e da parte defensiva, com muito foco sobre o que temos de fazer dentro do campo de jogo e pouco foco em todo este ruído que provoca ansiedade. Penso que a ansiedade neste momento não é positiva», começou por destacar em declarações à Sport TV.

Foram as primeiras palavras do treinador depois da apresentação oficial e já depois de ter comandado dois treinos e formulado uma primeira ideia sobre o plantel. «Muito bem, encontrei os jogadores predispostos para trabalhar, com muita vontade de aprender, com muita intensidade a treinar, a verdade é que estou muito satisfeito com a predisposição do grupo», analisou.

No final deste terceiro treino, Anselmi terá de começar a formular o seu primeiro onze. «Vamos ter agora um treino, vamos ainda ajustar algumas coisas e depois definir o onze para o jogo», assumiu.

Na apresentação, o técnico argentino explicou que gosta de adaptar o seu jogo às características do adversário que, neste caso, será o Maccabi Telavive.

«O Maccabi é uma equipa que adapta o seu sistema, joga com uma linha de três na Liga Europa, mas costuma jogar com uma linha de quatro. Em função disso, temos de trabalhar em diferentes movimentos. Esperar uma pressão com dois avançados, mas em alguns momentos pode ser apenas um. Temos de ser inteligentes para perceber como é que o adversário está a defender e, a partir daí, entender como devemos atacar, com cautelas quando perdemos a bola porque as transições ofensivas são o ponto forte do Maccabi», explicou.

Um onze que vai ganhar forma depois do treino desta quarta-feira, segundo o plano que o treinador desenhou para este primeiro objetivo. «Logo vão ver e vão poder analisar, mas ainda não definimos a parte defensiva, vamos trabalhar agora. O que temos de ter e não pode faltar é a competitividade, olhar para o rival e garantir os três pontos», destacou.

A fechar, o treinador deixou uma mensagem dirigida aos adeptos em relação ao que podem esperar deste primeiro jogo. «É isso mesmo, vamos procurar neste primeiro jogo ser uma equipa competitiva, que luta até ao final, que pensa no adversário, que procura ganhar, que tente recuperar rápido a bola quando a perde. Procurar ter a bola e a melhor forma de atacar, mas é preciso que, quando não a tiver, que a recupere rápido», referiu ainda.