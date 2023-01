Toni Martínez fez um hat-trick em 45 minutos no jogo contra o Arouca, da Taça de Portugal, da última quarta-feira. Em véspera do duelo com o Famalicão para a Liga, Sérgio Conceição não garantiu a titularidade do avançado espanhol.



«No final do jogo, o Toni disse que entrou com a faca nos dentes. Acho que foi essa a expressão que ele usou. Ele tem de jogar sempre assim. Essa faca estava direcionada a alguém, e penso que sei quem era [risos], mas, de qualquer maneira, não me importa que joguem revoltados por achar que merecem mais. Quando lhes é dado um, cinco ou 90 minutos, têm de jogar sempre dessa forma. Assim estarão mais perto de ter mais minutos. O jogo, como estava a dizer, nem sempre corre bem, mas essas características têm de estar lá. Sinceramente, e disse ao Toni e ao grupo, não foram os golos, mas a atitude dele no jogo. Tem de ser sempre assim», referiu, em conferência de imprensa.



Apesar dos elogios, o treinador do FC Porto não abriu o jogo acerca de possíveis mudanças na equipa inicial.



«Não vou fugir ao que digo. O ponto estratégico está sempre em cima da mesma, mas as melhores indicações recebo durante a semana. É verdade que muitos fizeram recuperação e nem estiveram em campo, mas decido também em função da equipa e do adversário. Já fizemos um grande jogo e no 11 seguinte, fiz uma ou outra alteração», atirou.



O encontro dos oitavos de final da prova Rainha marcou também o regresso de Pepe à competição após a lesão sofrida no Mundial 2022 contra Marrocos. O internacional português mereceu os elogios de Conceição.



«O Pepe é extremamente importante em todos os momentos do clube. Muitas vezes estava lesionado e mesmo assim foi para estágio com a equipa. Ele é importante no clube, no balneário, na equipa inicial, no banco e na bancada. É o nosso capitão. É um desafio grande para todos ter um jogador de 40 anos e mantê-lo ao nível dos melhores do mundo», destacou.



O FC Porto recebe o Famalicão às 20h30 deste domingo, numa partida da 16.ª jornada da Liga.