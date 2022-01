«2021 fica na memória», foi assim que Mehdi Taremi se despediu do ano.

Numa mensagem na rede social Instagram, o avançado do FC Porto salientou o facto de ter sido ele quem mais golos marcou na Liga Portuguesa no ano civil que terminou.

O internacional iraniano fez 20 golos, mais do que os rivais Seferovic (19), Pedro Gonçalves (17) e Darwin Nuñez (17).

«Mais golos e mais assistências no campeonato português em 2021. Agradeço a minha família, a todos os amigos e fãs que me ajudaram nessa jornada para alcançar esse sucesso. 2021 fica na memória», escreveu Taremi, que marcou o último golo do ano do FC Porto, ao sentenciar o resultado final no clássico frente ao Benfica (3-1) na passada quinta-feira.