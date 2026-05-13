O FC Porto irá festejar o título de Campeão Nacional este sábado, depois da receção ao Santa Clara (15h30). A tarde – e a noite – prometem ser longas. Deste modo, o Metro do Porto já anunciou serviço especial para a festa.

A partir das 13h, a Linha Verde (C) será prolongada até à estação Estádio do Dragão. Depois do joog, a estação mais próxima do ponto alto dos festejos será a da Trindade.

As estações dos Aliados (a partir das 17H30) e de São Bento (a partir das 21H30) estarão encerradas. Partindo do Dragão, até às 20h, estarão garantidas viagens de quatro em quatro minutos com destino à Trindade, garante o Metro da Invicta.

A equipa irá viajar de barco após o jogo – altura em que haverá fogo de artifício. Por esse motivo, a circulação da Linha Amarela (D) estará condicionada entre as 21h30 e as 22h00, não cruzando o rio e funcionando de duas formas: Hospital São João-Trindade e Jardim do Morro-Vila d’Este - em ambos os sentidos.

O Metro do Porto garante que está «preparado para fazer face às necessidades de mobilidade de todos os cidadãos da Área Metropolitana», deixando a nota que terá uma extensão da operação até às 3h.

De recordar, ainda, que Pedro Abrunhosa, Gavin James e Red Light Italy irão atuar na festa do 31.º campeonato do FC Porto.