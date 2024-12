Rodrigo Mora brilhou na visita a Moreira de Cónegos ao assinar um golo e uma assistência na vitória do FC Porto. Mas a excelente prestação ante o Moreirense não é garantia de um lugar na equipa inicial no dérbi contra o Boavista, deste sábado, frisou Vítor Bruno.



«O que disse no final do jogo [com o Moreirense] foi que o Mora não se podia esquecer que jogou no lugar daquele que foi o melhor em campo frente ao Estrela na minha opinião. Não disse que o Mora jogou pela dimensão física, pelas características do jogo ou pelo perfil. Hoje em dia é raro o jogo que não possa escalar para a dimensão física porque é tudo tão afinado e tão ao detalhe. Se o jogador não estiver preparado para dar resposta a esse nível... e físico não é só duelos. O Mora ocupa esse espaço, o Danny pode ocupá-lo também ou ocupar um outro espaço. Podem jogar os dois, pode jogar um, pode jogar outro. Já perceberam que para mim não é referência o facto de fazer um grande jogo ter obrigatoriamente de jogar no jogo seguinte. Depende da estratégia para o jogo», alertou, em conferência de imprensa.



O treinador dos dragões assegurou que está «alerta» para o Boavista, equipa que somou nove dos 12 pontos que tem na Liga fora de portas.



«Temos de olhar para o todo, esse é o segredo para atacar o jogo de amanhã [sábado]. Para além disso, a classificação em si não nos diz nada porque dos últimos quatro jogos, o Boavista empatou três e perdeu em Alvalade da forma que perdeu. São indicadores que servem para ter em alerta permanente e devem ecoar de forma ininterrupta para perceber que o jogo vai oferecer nível de dificuldade... um dérbi é um dérbi, Boavista escala sempre para níveis de intensidades muito altos, temos de igualar a intensidade e emocionalmente muito ligados. Ao mesmo tempo, temos de ter cabeça fria para levarmos o jogo para onde queremos», referiu.



«O Boavista é um adversário que tem qualidade e está bem trabalhado. Se calhar dos últimos anos é o Boavista que me parece ter nuances de maior detalhe e em condições adversas porque tem passado por dificuldades. O Cristiano e a sua equipa técnica tem feito um trabalho muito meritório. Espera-nos um jogo com grau de dificuldade elevado, é um dérbi, com 50 mil pessoas, com muita gente do Boavista no Dragão. Um dérbi é um dérbi e tem de ser ganho», acrescentou.



Vítor Bruno reiterou a necessidade de ganhar aos axadrezados numa ronda em que há dérbi entre Sporting e Benfica, as duas equipas que estão na luta pelo título juntamente com o FC Porto.



«Só dependemos de nós para chegar onde queremos e isso passa por ganhar o jogo, sabendo que há um dérbi em Lisboa. Serve pouco se não fizermos o que temos de fazer. A única forma de eventualmente escalar um ou outro lugar na classificação só pode acontecer se ganharmos. 50 mil adeptos no Dragão? É sinal que acreditam. O que se passa fora da nossa casa não nos diz muito respeito», disse.