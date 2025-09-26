A sexta jornada da Liga valeu dezenas de milhares de euros em multas. A lista divulgada esta quinta-feira pelo Conselho de Disciplina da FPF visa em particular o Sporting, obrigado a pagar mais de 16.700 mil euros. Na receção ao Moreirense, na segunda-feira, os adeptos leoninos utilizaram pirotecnia, o que explica a fatia superior a oito mil euros.

A segunda maior despesa, acima dos 6300 euros, prende-se com a entrada dos engenhos pirotécnicos no estádio, assim como a entrada de uma tarja com dimensão superior à permitida. Uma das tarjas indicava «We Are Back», assinalando o regresso a Alvalade de elementos envolvidos no ataque à academia de Alcochete em 2018.

Por último, o Conselho de Disciplina da FPF multou o Sporting em 944 euros por insultos ao Moreirense e em 1122 euros pelo atraso de três minutos ao intervalo.

Ora, também o FC Porto foi sancionado por este organismo, num total de 4312 euros. A maior fatia, de 3190 euros, prende-se com cânticos insultuosos entoados durante o jogo em Vila do Conde, visando José Mourinho: «Mourinho é gay, é paneleiro». Em simultâneo, os dragões vão pagar 1122 euros por uma tarja que insinuava favorecimento da Liga ao Benfica, além de cânticos insultuosos para com o emblema da Luz.

Quanto às águias, a visita ao AVS valeu quase cinco mil euros em multas. O Conselho de Disciplina da FPF voltou a punir o Benfica pelo uso de pirotecnia na bancada (3190 euros). Já a outra multa, de 1910 euros, prende-se com a invasão da «área do espetáculo desportivo» por parte de um adepto aos 90+4 minutos.

No dérbi do Minho, o Vitória de Guimarães foi multado em quase quatro mil euros pelo uso de pirotecnia, insultos e uso de tarjas acima das dimensões permitidas. Quanto ao treinador Luís Pinto, a frase «Isto é uma vergonha do c******» valeu expulsão, suspensão e multa de 3570 euros.

Por sua vez, o Sp. Braga foi multado em quase sete mil euros, face ao uso de pirotecnia (5740 euros), insultos dos adeptos (638 euros) e atraso no acesso ao túnel para o começo da partida (1224 euros).

Já segue o canal de Whatsapp do Maisfutebol?