Pepe não compete desde o início de outubro depois de ter sofrido uma entorse no joelho esquerdo. Na véspera da visita aos Açores, Sérgio Conceição fez um ponto de situação sobre o internacional português e não deu por garantida a sua presença no Mundial 2022.



«Não sou selecionador nem faço parte da Federação Portuguesa de Futebol. O Pepe está a recuperar para dar o seu contributo à equipa o mais rápido possível. Quando ele se lesionou, disse que seria uma lesão chata em termos de recuperação. Sofri essa lesão quando era jogador. Diariamente ele é avaliado e vamos percebendo a sua evolução, mas não sei até que ponto ele possa estar disponível nas próximas semanas. Acho muito difícil. Com o espírito que todos lhe reconhecem, o Pepe está a fazer de tudo juntamente com o departamento médico... é uma questão de tempo, mas não sei precisar quanto tempo», disse, em conferência de imprensa.



O técnico do dragões abordou o encontro contra o Santa Clara, da 11.º jornada da Liga e deixou elogios à equipa de Mário Silva.



«É uma deslocação tradicionalmente difícil. O Santa Clara não está a fazer um campeonato de acordo com a qualidade individual da equipa, mas tem jogadores muito interessantes. Temos de fazer um jogo competente e ter o mesmo espírito que tivemos com o Club Brugge», antecipou, lembrando que o FC Porto tem de igualar os açorianos no que respeita à motivação.



«Andamos sempre à procura dessa solidez. A paragem para as seleções foi extremamente importante para consolidar processos e trabalhar em cima de erros frequentes e que não era normais na equipa. Amanhã será uma prova importante a essa solidez e consistência da equipa. Não é um jogo de Liga dos Campeões, mas para o Santa Clara vai ser um jogo de Liga dos Campeões, vai defrontar o campeão nacional e vai estar muito motivado. Temos de estar, no mínimo, com a mesma motivação que o Santa Clara. O Santa Clara mudou jogadores, mas o treinador é o mesmo, tem jovens de qualidade, mas coletivamente não tem funcionado tão bem como o Mário esperaria. Tenho a certeza que o Santa Clara vai fazer um percurso interessante na Liga.»



O Santa Clara-FC Porto joga-se às 15h30, deste sábado, nos Açores.