O FC Porto visita a Choupana este domingo, pelas 15h30, para defrontar o Nacional num jogo a contar para a 22.ª jornada da Liga.

Em comparação com o onze apresentado no Dragão, para o clássico, Francesco Farioli mudou quase meia equipa. Na defesa entram nomes como o Thiago Silva e Zaidu, em detrimento de Kiwior e Martim Fernandes.

No ataque há também mudanças de peso. Samu, lesionado gravemente, é baixa a ter em conta. Deniz Gül é quem substitui o espanhol. Saem, ainda, Gabri Veiga e Borja Sainz para as entradas de Rodrigo Mora e Oskar Pietuszewski.

O polaco, de apenas 17 anos, estreia-se assim como titular pelos dragões. Mora, por sua vez, regressa à titularidade. O prodígio portista não alinhava de início desde o triunfo com o Rangers, a 29 de janeiro.

Confira as equipas:

ONZE FC PORTO: Diogo Costa; Alberto Costa, Thiago Silva, Bednarek e Zaidu; Varela, Froholdt e Rodrigo Mora; Pepê, Deniz Gül e Pietuszewski.

ONZE NACIONAL: Kaique; Alan Nuñez, Chico Gonçalves, Zé Vítor e José Gomes; Matheus Dias, Joel Silva e Liziero; Witi, ChuchuRamirez e Paulinho Bóia.

Suplentes do FC Porto: Cláudio Ramos, Prpic, Gabriel Brás, Pablo Rosario, Seko Fofana, Borja Sainz, Gabri Veiga, William Gomes e Terem Moffi.

Suplentes do Nacional: Kevyn, Miguel Baeza, Daniel Junior, Laabidi, Lucas João, Lenny, Martim Watts, Deivison e Pablo Cardozo.