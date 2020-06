Shoya Nakajima não treina no Olival há várias semanas, falhou os jogos com Famalicão e Marítimo e Sérgio Conceição diz apenas que o caso está entregue à direção do FC Porto. Neste domingo, o empresário do internacional japonês quebrou o silêncio para dar algumas explicações.

«Não existe nenhum caso com o Nakajima. Quando começou a pandemia, os empregados japoneses que trabalhavam para ele foram-se embora e a mulher dele ficou sozinha em casa. Como ela tem asma e o Nakajima ficou ligeiramente constipado, ele teve receio e ficou em casa com ela. É simples. O FC Porto está a par de toda a situação, não há nada mais do que isso», garantiu Theo Ryuki, ao jornal Record.

Theo Ryuki, filho de Theodoro Fonseca (acionista maioritário da SAD do Portimonense), acredita que Nakajima «possa voltar em breve» ao trabalho no Centro de Treinos e Formação Desportiva PortoGaia, no Olival.

Sérgio Conceição não estará agradado com a postura do internacional japonês, mas o empresário de Nakajima coloca água na fervura. «Percebi perfeitamente o que o Sérgio disse. Quando ele referiu que o caso está entregue à direção, significa que o Nakajima está a ser acompanhado por pessoas que pertencem à estrutura do clube, não há nada de estranho nisso. Ele tem feito a sua preparação em casa, conforme acontecia durante o período da pandemia, de forma a estar em boa forma quando regressar aos treinos com a equipa», concluiu Theo Ryuki, desmentindo ainda ao Record qualquer valor em dívida do FC Porto em relação a Nakajima: «Não há nada em atraso. O FC Porto tem tudo em dia com o Nakajima.»