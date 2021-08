Sérgio Conceição foi questionado sobre a opção por Zaidu em vez de Manafá na lateral esquerda no jogo frente ao Belenenses e o técnico do FC Porto explicou que tinha a ver com o sol.

«Tem sempre que ver com a semana de treinos. O sol começou a apertar e - o Manafá confidenciou-me logo quando chegou - quando o sol bate, ele quebra um bocadinho», explicou Sérgio Conceição aos jornalistas.

«É verdade. Parece uma brincadeira, mas ele sabe que é verdade», continuou o técnico do FC Porto.

«Não sei se ele vai ficar amuado comigo, mas não há problema, passa com Rennie», disse ainda o técnico, a rir, explicando depois:

«Na ultima semana e meia, antes do nosso primeiro jogo oficial, ele não teve a mesma disponibilidade que teve nas outras semanas. Foi tão simples como isso. E eu optei pelo Zaidu, mas não quer dizer que amanhã aconteça a mesma coisa.»

«Muito do que são as minhas escolhas não tem a ver só com o jogo. Pode não estarem bem num dia, mas no outro já serem opção. É o exemplo do Manafá. É a resposta que me dão diariamente», frisou Sérgio Conceição.