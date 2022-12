Diogo Costa vai voltar a ser titular da baliza do FC Porto na partida desta quarta-feira (21h15) contra o Arouca, da 14.ª jornada da Liga. A garantia foi deixada por Sérgio Conceição, na conferência de imprensa na véspera do encontro.



«É um jogador que esteve na seleçao, que fez o que fez até ao Mundial na Liga e no Liga dos Campeões e naturalmente, vai voltar [a jogar] amanhã», adiantou.



Sem querer voltar a refletir sobre o interregno da Liga devido ao Campeonato do Mundo, o técnico azul e branco destacou o lado negativo de ter tido jogadores ao serviço das respetivas seleções «Essa análise será feita no final da época, é mais justo. No fundo não parámos, tivemos jogos da Taça da Liga e aproveitámos para trabalhar alguns aspetos. O negativo foi um ou outro jogador ter voltado lesionado ou outro com uma percentagem de massa gorda acima do que eu permito. Temos de recuperar esses jogadores e trabalhá-los para estarem na forma que exigimos», referiu.



Segundo o clube portista, são esperados cerca de 47 mil espetadores no Dragão para o jogo contra os arouquenses. O treinador dos campeões nacionais congratulou-se pela enchente, ainda para mais tendo em conta a hora de início da partida.



«É importante a presença dos adeptos. É prova da paixão que têm pelo clube. Termos um estádio praticamente cheio, num jogo às 21h15, é espetacular e só temos de agradecer pelo apoio e pela união que há entre os adeptos e a equipa. Só os adeptos que acreditam que é possível [ganhar o campeonato] é que estarão em massa amanhã a apoiar a equipa num jogo importante», disse.