Nehuén Pérez recorreu este domingo às redes sociais para agradecer as muitas mensagens de apoio que tem recebido depois de confirmada a gravidade da lesão que vai afastar o defesa do FC Porto até perto do final da presente temporada.

«Estas cores e esta camisola valem muito. Vou dar tudo e trabalhar arduamente para poder voltar a lutar pelo clube em campo o mais rapidamente possível. Obrigado pelas vossas mensagens, significam muito para mim», escreveu o jogador argentino no mesmo dia em que foi submetido a uma intervenção cirúrgica.

Nehuén Pérez contraiu uma rotura total do tendão de Aquiles no decorrer do jogo com o Nacional e, apesar do clube não falar em tempo de recuperação, dificilmente voltará a jogar na corrente temporada.