FC Porto
Há 2h e 1min
Nehuén Pérez: «Vou dar tudo para voltar a lutar em campo»
Central do FC Porto recorreu às redes sociais para agradecer muitas mensagens de apoio que tem recebido
Central do FC Porto recorreu às redes sociais para agradecer muitas mensagens de apoio que tem recebido
Nehuén Pérez recorreu este domingo às redes sociais para agradecer as muitas mensagens de apoio que tem recebido depois de confirmada a gravidade da lesão que vai afastar o defesa do FC Porto até perto do final da presente temporada.
«Estas cores e esta camisola valem muito. Vou dar tudo e trabalhar arduamente para poder voltar a lutar pelo clube em campo o mais rapidamente possível. Obrigado pelas vossas mensagens, significam muito para mim», escreveu o jogador argentino no mesmo dia em que foi submetido a uma intervenção cirúrgica.
Nehuén Pérez contraiu uma rotura total do tendão de Aquiles no decorrer do jogo com o Nacional e, apesar do clube não falar em tempo de recuperação, dificilmente voltará a jogar na corrente temporada.
Continuar a ler
VÍDEO MAIS VISTO
NOTÍCIAS MAIS LIDAS