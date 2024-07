Nico Gonzalez, jogador do FC Porto, em declarações à Sport TV, depois do triunfo sobre o Austria Viena (3-1), em mais um jogo de pré-temporada da equipa comandada por Vítor Bruno:

- Estes dois jogos [no estágio de pré-temporada] correram-nos muito bem, tanto a nível individual, como coletivamente. Estamos no bom caminho e, felizmente, este ano as bolas estão a entrar.

- Sabíamos que íamos defrontar uma equipa intensa, num campo pequeno. Fica sempre complicado jogar entre linhas. Nos últimos minutos, começámos a entender melhor o que precisávamos de fazer, que era buscar as costas [da defesa contrária]. Jogámos de forma mais direta e conseguimos fazer com que eles sofressem muito mais.

- No ano passado, também me pediam para chegar muito mais [à baliza adversária]. Comecei a fazer mais vezes isso nos últimos meses da época [2023/24], marquei alguns golos, fiz assistências e construí muitas mais ocasiões que não entraram. Desde que comecei a jogar em janeiro, melhorei muito e agora estes jogos estão a dar os seus frutos.

[Exigência da pré-época?]

- Eu estou morto [risos], mas todos treinamos muito. Tem de ser assim para chegarmos bem ao início da temporada. É o normal. Estás sempre cansado e a sofrer [fisicamente] numa pré-época.

- O primeiro jogo em casa, com o Al Nassr [de apresentação aos sócios e adeptos, a 28 de julho] vai ser muito bonito. Depois, temos a Supertaça contra o Sporting. Vai ser muito intenso e importante, mas temos de ir pensando pouco a pouco. É assim que temos de nos focar nesta época.