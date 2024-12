Nico Gonzalez, médio do FC Porto, em declarações à Sport TV, depois da vitória, no Estádio do Dragão, frente ao Estrela da Amadora (2-0), em jogo da 14.ª jornada da Liga:

Vi que estava agora ali a falar com o Bruno Brígido, ele fez duas defesas de levar as mãos à cabeça, era sobre isso?

«Sim a verdade é que ele fez duas defesas na segunda parte que foram espetaculares, a da cabeçada do Nehuen, sobretudo, porque foi muito próxima. Podia ter sido um jogo muito mais confortável para nós, mas ele conseguiu segurar nessas situações e tivemos de sofrer até ao final».

O FC Porto só matou o jogo no período de compensação, mas marcar cedo deu algum conforto à equipa?

«Sim, arcar nas primeiras partes dá-nos muita confiança para a segunda parte. Quando estás a ganhar um jogo, os outros sofrem mais, porque nós somos muito fortes no ataque aos espaços e isso dá-nos uma tranquilidade extra».

O lance do primeiro golo foi estudado ou o canto foi mal marcado e correu bem?

«A verdade é que eu pensei que era outra jogada, pensei que a bola ia para o segundo poste, a bola não era para mim, apenas a vi chegar, rematei e, por sorte, entrou.

Está a ser um campeonato muito irregular, quebrou o FC Porto, depois o Sporting, o Benfica também perdeu agora pontos. Isto não é uma prova de que é preciso manter a serenidade?

«Ainda falta muito campeonato, ainda falta mais do que a segunda volta inteira, Acho que estamos a fazer um grande trabalho, na segunda volta vamos ter jogos complicados, a jogar com os rivais em casa e acho que isso nos pode dar uma vantagem na segunda volta».

Vem aí em breve um jogo entre Sporting e o Benfica, isso obriga o FC Porto a não falhar?

«Sem dúvida, no sábado vamos ter um dos jogos mais importante de toda a temporada. Penso que pode ser um ponto de inflexão importante para chegarmos a esse jogo à frente dos dois. Isso poderia ser importante, acabar a primeira volta em primeiro».