O FC Porto recebe o Famalicão (6.º) no regresso ao campeonato. Na 28.ª jornada, antes da receção ao Nottingham Forest, Francesco Farioli deverá apostar no “onze” mais forte, com Fofana no meio-campo e Moffi no centro do ataque.

Os dragões não contam com o castigado Gabri Veiga, nem com os lesionados Samu, Nehuén Pérez e De Jong. Quanto a Diogo Costa e Rodrigo Mora, a dupla lusa foi dada como apta.

No Famalicão, o avançado Óscar Aranda é o único lesionado, pelo que Hugo Oliveira deverá apostar no "onze" apresentado na vitória sobre o Nacional.

Consulte os onzes prováveis na galeria associada.

O FC Porto recebe o Famalicão às 20h30 deste sábado, num jogo para acompanhar, ao minuto, no Maisfutebol.