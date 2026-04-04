FC Porto
4 abr, 11:46
No Dragão sem pensar na Europa: os onzes prováveis de FC Porto e Famalicão
Francesco Farioli e Hugo Oliveira deverão apresentar a versão mais forte para o duelo deste sábado
SS
Francesco Farioli e Hugo Oliveira deverão apresentar a versão mais forte para o duelo deste sábado
SS
O FC Porto recebe o Famalicão (6.º) no regresso ao campeonato. Na 28.ª jornada, antes da receção ao Nottingham Forest, Francesco Farioli deverá apostar no “onze” mais forte, com Fofana no meio-campo e Moffi no centro do ataque.
Os dragões não contam com o castigado Gabri Veiga, nem com os lesionados Samu, Nehuén Pérez e De Jong. Quanto a Diogo Costa e Rodrigo Mora, a dupla lusa foi dada como apta.
No Famalicão, o avançado Óscar Aranda é o único lesionado, pelo que Hugo Oliveira deverá apostar no "onze" apresentado na vitória sobre o Nacional.
Consulte os onzes prováveis na galeria associada.
O FC Porto recebe o Famalicão às 20h30 deste sábado, num jogo para acompanhar, ao minuto, no Maisfutebol.
Continuar a ler
VÍDEO MAIS VISTO
NOTÍCIAS MAIS LIDAS