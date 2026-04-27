A vitória sobre o Estrela da Amadora por 2-1 na Reboleira foi a 26.ª do FC Porto na Liga.

Destas, 42,2 por cento (12) foram obtidas pela margem mínima, o que mostra que, apesar da vantagem confortável com que a equipa de Francesco Farioli chega às últimas três jornadas, a campanha dos portistas não se fez sem momentos de resiliência e sofrimento.

Uma análise às campanhas dos últimos dez campeões mostra que este FC Porto já igualou, ainda com três jornadas pela frente, o registo máximo de triunfos magros que estava na posse de duas equipas do Sporting de Ruben Amorim: a de 2020/21 e a de 2023/24.

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O campeão com menos vitórias pela diferença mínima da última década foi o da época passada: apenas quatro das 25 vitórias obtidas foram arrancadas dessa forma: três com Rui Borges, uma com João Pereira e nenhuma com Ruben Amorim, que orientou os leões nas primeiras 11 jornadas, todas com triunfos por pelo menos dois golos.

O Benfica, quatro vezes campeão desde 2015, conseguiu sê-lo sem nunca ultrapassar a dezena de triunfos por um golo de diferença.

Já no caso do FC Porto, as três conquistas da última década, todas com Sérgio Conceição ao leme, tiveram sempre pelo menos dez triunfos pela margem mínima.

E os rivais?

A seguir ao FC Porto, é o Benfica quem venceu mais partidas por um golo de diferença nesta temporada: dez das 22 vitórias foram alcançadas desta forma. São menos duas vitórias, mas a percentagem do conjunto de José Mourinho é superior à dos azuis e brancos: 45,5 por cento dos triunfos foram «económicos».

Já o Sporting fica-se pelas sete vitórias. Menos de 1/3 do total (22).

A vantagem dos dragões nesta Liga também se explica pela capacidade que a equipa de Francesco Farioli tem demonstrado para segurar ou arrancar triunfos a ferros. Porque, por muitos ou por poucos, a vitória vale sempre três pontos e o que mais importa é somá-los.

CAMPEÕES DA ÚLTIMA DÉCADA E VITÓRIAS PELA MARGEM MÍNIMA:

2024/25 (Sporting): 4

2023/24 (Sporting): 12

2022/23 (Benfica): 9

2021/22 (FC Porto): 11

2020/21 (Sporting): 12

2019/20 (FC Porto): 11

2018/19 (Benfica): 8

2017/18 (FC Porto): 10

2016/17 (Benfica): 8

2015/16 (Benfica): 9