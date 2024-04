Titular no duelo da Taça de Portugal contra o Vitória, Cláudio Ramos entrou em campo acompanhado pelo filho Gustavo de quatro anos.



O guarda-redes partilhou o momento da entrada do Dragão de mão dada com o filho nas redes sociais. De resto, o pequeno Gustavo segurou as luvas deste desde a saída do balneário até ao perfilar das equipas.



«Noite inesquecível, entrar em campo com o Gustavo e mais uma vez na final da Taça de Portugal», escreveu o guardião nas redes sociais.



Lembre-se que após ganhar por 1-0 em Guimarães, o FC Porto bateu o Vitória por 3-1 no Dragão e assegurou a presença no Jamor onde vai defrontar o Sporting.