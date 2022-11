Ao lado de Gilberto Silva, Susana Torres esteve presente no «Thinking Football Summit» para discutir a «Saúde Mental em Atletas de Alto Rendimento». No final do painel, a Coach de Alta Performance revelou que trabalha com Sérgio Conceição, atual treinador do FC Porto.



«Não trabalho com o Sérgio [Conceição] no FC Porto, embora já faça um trabalho com ele desde 2014. Conheci o Sérgio pessoalmente e começamos a fazer este trabalho. A minha intervenção tem muito a ver como é que preparamos os atletas, não só para lidarem com tudo o que está dentro deles, mas a forma como processam a informação e lidam com os vários momentos, mas também aio nível da interpretação da equipa. É uma pessoa espetacular e de trato extremamente difícil, dada a sua exigência. É um treinador muito desafiante», começou por dizer, em declarações aos jornalistas.



Susana Torres, que se notabilizou com o trabalho que fez com Eder, herói português do Euro 2016, explicou em que consiste o trabalho que faz com o técnico portista.

«Dei-lhe ferramentas para conseguir fazer o trabalho de forma mais fácil. Se pensarmos bem, não somos preparados para uma série de coisas, nomeadamente lidar com toda a gente e lidamos com toda a gente em qualquer contexto. E há pessoas com quem lidamos melhor, porque normalmente são aquelas que se identificam mais com o nosso perfil e a forma de estar e outras que não conseguimos lidar tão bem. O treinador tem estes desafios. Tem uma equipa com 26 jogadores e vai ter desafios com alguns deles e esses até têm talento e cujo investimento foi extremamente elevado. É preciso saber lidar com isso e ninguém nos ensina. Infelizmente, ainda não está nos cursos de formação de treinadores esta componente. Tal como o Sérgio disse em vários momentos, isto é como conduzir um Ferrari e depois não conseguir pôr gasolina de qualidade ou não fazer a manutenção. Acredito que o Sérgio é precisamente o Ferrari e precisava de alguns detalhes, como precisou quando na altura em que procurou este trabalho, para tornar o trabalho dele mais fácil. O que nós fazemos é facilitar a vida aos jogadores, aos treinadores e aos clubes», atirou.



Logo de seguida, a Coach de Alta Performance abordou o comportamento e a forma como Conceição vive o jogo, algo que lhe tem valido algumas expulsões.

«Trabalhamos muito o papel do treinador, mas todos temos uma ideia sobre o que deveria ser o papel do treinador. Uma coisa é aquilo que achamos que deveria ser, outra é aquilo que ele quer ser. No caso do Cérgio, é uma pessoa com um perfil muito diferente e específico, que cumpre o seu comportamento de acordo com a imagem que ele quer ter e a forma como quer estar no futebol. Acho que o Sérgio está correto, na medida em que, por muito que nos concordemos, é a forma como ele quer viver e sempre viveu o futebol e que é característica dele. Temos de respeitar a individualidade das pessoas. O meu trabalho não vai por toda a gente na norma, mas simplesmente retirá-los da norma pelas suas características e por aquilo em que são bons e, acima de tudo, pelos resultados. Cada um vai fazer isto à sua maneira e o Sérgio faz à maneira dele», concluiu.